Німеччина: 200 поліцейських вгамовували курдів, які їхали без квитків і знущалися з кондуктора

Більше 200 німецьких поліцейських викликали до потяга, який прямував до Гамбурга, через агресивних пасажирів, які їхали без квитків і знущалися з кондуктора.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Поїзд змушений був зупинитися буквально за 7 кілометрів від станції відправлення, щоб почекати на прибуття поліцейських, оскільки пасажири ставали все агресивнішими.

Агресивна поведінка близько 80 осіб, які прямували на курдську демонстрацію, почалася майже відразу після того, як активісти сіли на поїзд у Люнебурзі. Зокрема, повідомляється, що вони "знущалися з жінки-кондуктора".

Коли прибули поліцейські, група курдів продовжувала поводитися агресивно і не реагувала на зауваження поліції. При цьому молоді люди нападали на поліцейських, били ногами. У кількох офіцерів незначні травми.

Інцидент призвів до кількох арештів та висунення звинувачень.

Кілька пасажирів, які входили до складу курдського молодіжного руху, були звинувачені у нападі та опорі правоохоронним органам.

Подальша перевірка документів показала, що десяток пасажирів не мали дозволу проживати в Німеччині, включаючи трьох неповнолітніх.

Поліція повідомила німецьким ЗМІ, що активісти брали участь у акціях протесту в Ганновері, Целле, Ульцені, Люнебурзі та Гарбурзі перед тим, як сісти на потяг до Гамбурга.