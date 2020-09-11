Германия: 200 полицейских задержали курдов-безбилетников, издевавшихся над кондуктором

Более 200 немецких полицейских вызвали к поезду, который направлялся в Гамбург, из-за агрессивных пассажиров, которые ехали без билетов и издевались над кондуктором.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Поезд вынужден был остановиться буквально в 7 километрах от станции отправления, чтобы подождать прибытия полицейских, поскольку пассажиры становились все агрессивнее.

Агрессивное поведение около 80 человек, направлявшихся на курдскую демонстрацию, началось почти сразу после того, как активисты сели на поезд в Люнебурге. В частности, сообщается, что они "издевались над женщиной-кондуктором".

Когда прибыли полицейские, группа курдов продолжала вести себя агрессивно и не реагировала на замечания полиции. При этом молодые люди нападали на полицейских, били ногами. У нескольких офицеров незначительные травмы.

Инцидент привел к нескольким арестам и предъявлению обвинений.

Несколько пассажиров, входивших в состав курдского молодежного движения, были обвинены в нападении и сопротивлении правоохранительным органам.

Проверка документов показала, что десяток пассажиров не имели разрешения проживать в Германии, включая трех несовершеннолетних.

Полиция сообщила немецким СМИ, что активисты участвовали в акциях протеста в Ганновере, Целле, Ульцене, Люнебурге и Гарбурге перед тем, как сесть на поезд до Гамбурга.