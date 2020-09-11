Ірландія звинуватила Джонсона в спробі саботувати мирний процес у Північній Ірландії

Уряд Ірландії звинуватив прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в спробі саботувати мирний процес в Північній Ірландії за допомогою "одностороннього провокаційного акту", заснованого на помилкових заявах про Белфастську угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Ірландський міністр у справах Європи Томас Бірн назвав "повністю хибним" твердження британського уряду про те, що рішення відмовитися від деяких частин угоди про вихід з ЄС спрямоване на захист мирного процесу.

За його словами, те, що станеться в результаті прийняття запропонованого законопроєкту, "абсолютно немислимо".

"Конституційний статус Північної Ірландії, в першу чергу, захищений угодою Страсної п'ятниці, захищений і знову згаданий в протоколі, з яким Борис Джонсон погодився менше року тому. Це був односторонній провокаційний акт, який ... безпрецедентний. Твердження, що це повинно допомогти угоді Страсної п'ятниці, повністю помилкове абсолютно невірне", - сказав Бірн.

Белфастська угода, або Страсноп'ятнична мирна угода була укладена у 1988 році між урядами Республіки Ірландії та Великої Британії з метою припинення конфлікту в Північній Ірландії.

Як повідомлялося, Європейська комісія застерегла Велику Британію від порушення Угоди про вихід з ЄС і заявила про готовність використовувати юридичні механізми для захисту своїх інтересів.

Нагадаємо, законопроєкт про внутрішній ринок Великої Британії, що стосується митних процедур в Північній Ірландії, повинен бути поставлений на перше голосування в парламенті Британії наступного тижня.

Документ стосується питань так званого протоколу Північної Ірландії - елементу угоди про вихід з ЄС, призначеного запобігти поверненню "жорсткого" кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.