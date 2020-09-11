Ирландия обвинила Джонсона в попытке саботировать мирный процесс в Северной Ирландии

Правительство Ирландии обвинило премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в попытке саботировать мирный процесс в Северной Ирландии с помощью "одностороннего провокационного акта", основанного на ложных заявлениях о Белфастском соглашении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Ирландский министр по делам Европы Томас Бирн назвал "полностью ложным" утверждения британского правительства о том, что решение отказаться от некоторых частей соглашения о выходе из ЕС направлено на защиту мирного процесса.

По его словам, то, что произойдет в результате принятия предложенного законопроекта, "абсолютно немыслимо".

"Конституционный статус Северной Ирландии, в первую очередь, защищен соглашением Страстной пятницы, защищен и снова упомянут в протоколе, с которым Борис Джонсон согласился менее года назад. Это был односторонний провокационный акт... беспрецедентный. Утверждение, что это должно помочь соглашению Страстной пятницы, полностью ошибочное, абсолютно неверное", - сказал Бирн.

Белфастское мирное соглашение, или Соглашение Страстной пятницы было заключено в 1988 году между правительствами Республики Ирландии и Великобритании с целью прекращения конфликта в Северной Ирландии.

Как сообщалось, Европейская комиссия предостерегла Великобританию от нарушения Соглашения о выходе из ЕС и заявила о готовности использовать юридические механизмы для защиты своих интересов.

Напомним, законопроект о внутреннем рынке Великобритании, который касается таможенных процедур в Северной Ирландии, должен быть поставлен на первое голосование в парламенте Великобритании на следующей неделе.

Документ касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, предназначенного предотвратить появление "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.