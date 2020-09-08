Brexit: Британія готується ухвалити закон, що суперечить угоді про вихід з ЄС

Уряд Великої Британії планує представити закон, який не відповідає угоді про вихід з ЄС, що затьмарює черговий раунд переговорів про торгівлю після Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Законопроєкт про внутрішній ринок Великої Британії", що стосується митних процедур в Північній Ірландії, буде опублікований в середу і поставлений на перше голосування в парламенті наступного тижня.

Уряд підтвердив, що документ стосується питань так званого протоколу Північної Ірландії - елементу угоди про вихід з ЄС, призначеного запобігти поверненню "жорсткого" кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

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Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс повідомив, що положення про окремі митні процедури після Brexit для Північної Ірландії було розроблено, щоб гарантувати підприємствам і приватним особам на території "безперешкодний доступ до всього ринку Британії".

"Ми робимо обмежені і розумні кроки для створення мережі безпеки на випадок, якщо не вдасться досягти угоди в переговорах по майбутній торгівлі між Великою Британією та ЄС", - сказав він.

Напередодні у Лондоні переконували, що документ зробить лише "незначні уточнення в надзвичайно конкретних сферах". ЄС заявив, що "повне впровадження" угоди про вихід є "передумовою переговорів щодо майбутнього партнерства" між блоком та Британією.

У вівторок Льюїс сказав у парламенті, що закон буде суперечити договору "конкретно і обмежено", повідомляє ВВС.

"Він дійсно порушує міжнародне право дуже конкретно і обмежено", - сказав він, відповідаючи на запитання депутатів.

Напередодні запланованого триденного восьмого раунду офіційних переговорів прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Британія завершить переговори в середині жовтня, якщо до того часу не буде досягнуто згоди.

Джонсон наполягав на тому, що Brexit без угоди як і раніше буде "хорошим результатом" для Британії, але сказав, що угода залишається можливою, якщо Брюссель "готовий переглянути свої нинішні позиції".

Переговори про майбутні відносини між ЄС і Британією перебувають у глухому куті, оскільки жодна зі сторін не хоче поступатися в ключових для себе моментах. Попередній раунд переговорів у Брюсселі завершився практично безрезультатно, що посилило песимізм по обидва боки Ла-Маншу.