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Німеччина підтвердила перший випадок африканської чуми свиней

Четвер, 10 вересня 2020, 12:59

Влада Німеччини підтвердили перший випадок африканської чуми свиней.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Це захворювання, яке не становить небезпеки для людей, було виявлено у дикого кабана в сільській місцевості Бранденбург, яка оточує Берлін, повідомила журналістам міністр сільського господарства Юлія Клекнер.

Захворювання, що зародилося в Африці і поширилося на країни Азії і Європи, майже завжди закінчується смертельним результатом для свиней. Від нього немає вакцини або ліків.

На початку серпня спалахи африканської чуми свиней, після виявлення у Болгарії, зафіксували також у Румунії, Литві, Польщі та Україні

Болгарія отримала 2,9 млн євро фінансової допомоги ЄС для боротьби із захворюванням.

У липні стало відомо, що Молдова призупинила ввезення свинини з України та Румунії.

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Німеччина
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