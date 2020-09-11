Скорость передачи коронавируса в Британии превысила критический уровень и растет

Скорость передачи коронавируса в Великобритании превысила критический уровень, что означает, что инфекция растет экспоненциально.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По данным Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), последняя оценка показателя R (уровень распространения) по Британии составляет от 1,0 до 1,2. То есть один инфицированный заражает 1-1,2 людей.

Последний раз этот показатель был выше единицы в начале марта.

По данным ВВС, тестирование тысяч людей в Англии показало, что число случаев заболевания удваивается каждые семь-восемь дней, причем заметный рост наблюдается на севере страны и среди молодежи.

Однако сейчас уровень распространения вируса по-прежнему намного ниже, чем на пике пандемии в апреле.

Заболеваемость резко снизилась в мае и оставалась низкой в ​​июне и июле, но несколько больших исследований населения в целом теперь предполагают, что произошло повторное распространение вируса.

Исследование REACT с участием более 150 000 добровольцев в Англии выявило "ускорение передачи" в конце августа - начале сентября.

Уровни заражения росли по всей Англии, но особенно на северо-востоке, северо-западе и в Йоркшире. И было увеличение числа положительных случаев во всех возрастных группах до 65 лет, с высокими темпами роста в возрасте 18-24 лет.

Напомним, правительство Великобритании предложил проект программы по сдерживанию коронавируса общей стоимостью 100 млрд фунтов, с главным акцентом на масштабное тестирование.