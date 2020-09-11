Вірменія скасувала надзвичайний стан, але ввела карантин до січня

Уряд Вірменії скасував надзвичайний стан у п'ятницю, запроваджений через пандемію, однак заявив, що деякі обмеження будуть діяти до січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Надзвичайний стан у Вірменії було оголошено в середині березня і з того часу його дію кілька разів продовжували. Тепер його замінить карантин, який діятиме до 11 січня та який передбачає менш суворі обмеження.

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Країна планує відновити заняття в школах та університетах з 15 вересня, причому всі учні повинні носити маски для обличчя.

"Ситуація продовжує покращуватися. Втім найбільший ризик - це відкриття шкіл", - сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні уряду.

Міжнародні авіарейси відновляться з середини вересня, і мандрівникам не буде потрібно відбувати карантин, якщо вони матимуть негативний результат тесту після прибуття.

Станом на п'ятницю Вірменія зареєструвала 45 503 підтверджені випадки коронавірусу та 909 смертей від COVID-19.