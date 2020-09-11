Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

"Вы хотите дипломатической войны?": белорусы показали, как обыскивали посла Украины

Румыния снова в "зеленом" списке Украины, курорты, принимающие украинцев - без изменений

В Грузии новый рекорд заражений - на треть больше вчерашнего

Россия хочет допросить Навального в Германии






Армения отменила чрезвычайное положение, но ввела карантин до января

Пятница, 11 сентября 2020, 18:52

Правительство Армении отменило чрезвычайное положение в пятницу, введенное из-за пандемии, однако заявило, что некоторые ограничения будут действовать до января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Чрезвычайное положение в Армении было объявлено в середине марта и с тех пор его действие несколько раз продлевали. Теперь его заменит карантин, который будет действовать до 11 января, и который предусматривает менее строгие ограничения.

Читайте также
Армения в пятый раз продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Страна планирует возобновить занятия в школах и университетах с 15 сентября, причем все ученики должны носить маски для лица.

"Ситуация продолжает улучшаться. Впрочем наибольший риск - это открытие школ", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Международные авиарейсы возобновятся с середины сентября, и путешественникам не потребуется отбывать карантин, если они будут иметь отрицательный результат теста по прибытии.

По состоянию на пятницу Армения зарегистрировала 45 503 подтвержденных случая коронавируса и 909 смертей от COVID-19.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Армения Коронавирус Карантин
powered by lun.ua