Армения отменила чрезвычайное положение, но ввела карантин до января

Правительство Армении отменило чрезвычайное положение в пятницу, введенное из-за пандемии, однако заявило, что некоторые ограничения будут действовать до января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Чрезвычайное положение в Армении было объявлено в середине марта и с тех пор его действие несколько раз продлевали. Теперь его заменит карантин, который будет действовать до 11 января, и который предусматривает менее строгие ограничения.

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Страна планирует возобновить занятия в школах и университетах с 15 сентября, причем все ученики должны носить маски для лица.

"Ситуация продолжает улучшаться. Впрочем наибольший риск - это открытие школ", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Международные авиарейсы возобновятся с середины сентября, и путешественникам не потребуется отбывать карантин, если они будут иметь отрицательный результат теста по прибытии.

По состоянию на пятницу Армения зарегистрировала 45 503 подтвержденных случая коронавируса и 909 смертей от COVID-19.