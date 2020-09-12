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Клас іспанської принцеси відправили на карантин через COVID-19 у школяра

Субота, 12 вересня 2020, 11:48

Принцеса Леонор, спадкоємиця іспанського престолу, відбуває карантин після того, як однокласник в її школі отримав позитивний результат тесту на COVID-19. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

14-річну дочку короля Феліпе протестують на коронавірус, як і інших учнів її класу в школі Санта-Марія-де-лос-Росалес в Мадриді, розповіли у королівському палаці.

 
Леонор, інфанта Іспанії 

Представник королівської сім'ї зазначив, що король і королева Летиція на цей момент продовжать виконання своїх королівських обов'язків.

Принцеса Леонор повернулась на навчання до школи в середу. Вона прибула автомобілем, яким керував її батько, та, як і всі школярі Іспанії, старші за шість років, прийшла в масці. 

Вісім мільйонів іспанських дітей повернулися на навчання до школи, але деякі класи майже відразу відправили додому після того, як у учнів виявився позитивний результат на COVID-19.

Від початку пандемії в Іспанії у 566 326 людей підтвердили коронавірус - це найвищий показник у Західній Європі. Загальна кількість загиблих від COVID-19 зросла до 29 747.

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