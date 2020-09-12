Класс испанской принцессы отправили на карантин из-за COVID-19 в школьника

Принцесса Леонор, наследница испанского престола, отбывает карантин после того, как одноклассник в ее школе получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

14-летнюю дочь короля Фелипе протестуют на коронавирус, как и других учеников ее класса в школе Санта-Мария-де-лос-Росалес в Мадриде, рассказали в королевском дворце.

Леонор, инфанта Испании

Представитель королевской семьи отметил, что король и королева Летиция на данный момент продолжат выполнение своих королевских обязанностей.

Принцесса Леонор вернулась на учебу в школу в среду. Она прибыла автомобилем, которым управлял ее отец, и, как и все школьники в Испании старше шесть лет, пришла в маске.

Восемь миллионов испанских детей вернулись на обучение в школу, но некоторые классы почти сразу отправили домой после того, как у учащихся оказался положительный результат теста на COVID-19.

С начала пандемии в Испании в 566 326 человек подтвердили коронавирус - это самый высокий показатель в Западной Европе. Общее количество погибших от COVID-19 выросло до 29 747.