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ЄС закликав Росію до негайних дій у справі викраденого чеченського активіста

Субота, 12 вересня 2020, 14:12

ЄС закликав Росію негайно вжити заходів у справі про викрадення та катування чеченського активіста Салмана Тепсуркаєва. 

Відповідну заяву у суботу зробив речник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС закликає Росію негайно вжити заходів у справі, за повідомленнями, викрадення і катування Салмана Тепсуркаєва: він повинен бути звільнений, а винні в жорстокому поводженні з ним постати перед судом", - йдеться у заяві Стано в Twitter.

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Речник назвав справу Тепсуркаєва черговим прикладом безкарності в Чечні, яку толерує російська федеральна влада.

При цьому Стано поширив заяву комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, у якій вона назвала викрадення 5 вересня Тепсуркаєва в Краснодарському краї серйозним порушенням прав людини, яке не може залишатися безкарним. 

19-річний Тепсуркаєв є модератором телеграм-каналу 1АДАТ, який висвітлює порушення прав людини і критикує чеченську владу. За повідомленням російської "Новой газеты", Тепсуркаєв був викрадений з іншого регіону і може перебувати на базі спецназу в Грозному, де його катували.

"Його викрадення і тривале невизнання владою утримання під вартою в приміщеннях правоохоронних органів в Грозному, де він піддавався сексуальному насильству і тортурам, є черговим проявом тенденції до придушення критичних висловлювань, яка переважає в Чечні протягом десятиліть", - заявила Дуня Міятович. 

Вона закликала владу Російської Федерації виконати свої зобов'язання в галузі захисту прав людини, провести своєчасне і ефективне розслідування "цього огидного злочину"  і гарантувати належне покарання винних.

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