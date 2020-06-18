Прокуратура Німеччини звинуватила Росію у замовному вбивстві чеченського командира 

Німецька прокуратура висунула громадянину Росії підозру у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні в минулому році, стверджуючи, що злочин було виконано на замовлення уряду Росії.

З текстом обвинувачення ознайомилось німецьке видання Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Генеральний прокурор Петер Франк звинувачує російський уряд в замовленні вбивства Зелімхана Хангошвілі, громадянина Грузії, минулого року.

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"Державні органи центрального уряду Російської Федерації доручили злочинцеві ліквідувати жертву", - йдеться у тексті звинувачення.

На думку німецької сторони, причиною послужило "вороже ставлення" майбутньої жертви до російської влади.

Колишнього польового командира часів другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі застрелили 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен.

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Того ж дня в Берліні був затриманий підозрюваний убивця Вадим Красіков, який перебуває під вартою. ЗМІ повідомили, що підозрюваний мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

На місці злочину Красікова побачила молодь, коли він втікав через кущі, скинувши сумку та велосипед у ріку Шпреє.

Коли його заарештували, Красіков називав себе "Вадимом Соколовим". Однак розслідування, проведені SPIEGEL, Bellingcat, "Інсайдером" та центром "Досьє" показали, що його особа, ймовірно, була сфальсифікована, а численні ознаки говорили про участь російських державних органів у створенні ідентичності "Соколова".