"Жовті жилети" повернулися з протестами на вулиці Франції 

У суботу, 12 вересня, в Парижі та інших містах Франції поновилися перервані на час літніх відпусток акції протесту "жовтих жилетів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

У Парижі учасники протестного руху "жовтих жилетів" призначили місце збору в декількох точках: на Єлисейських полях, біля підніжжя базиліки Сакре-Кьор та в інших місцях.

При цьому префектура поліції Парижа напередодні попередила, що забороняє проведення акцій протесту в районі Єлисейських полів, а також біля Єлисейського палацу, Національних зборів і резиденції прем'єр-міністра.

До полудня паризька префектура повідомила про затримання 128 осіб. Приблизно в цей час стало відомо про перші зіткнення протестувальників з поліцією. До 13 години було затримано вже 154 людини.

Протестувальники в Парижі 12 вересня Фото: afp

Управління паризького транспорту RATP оголосило про те, що з ранку 12 вересня і аж "до розпорядження префектури поліції" в Парижі буде закрито близько 50 станцій метро і приміських електричок RER.

Протести, названі на честь жовтих жилетів підвищеної видимості, почалися в листопаді 2018 роки після громадського невдоволення підвищенням податків на паливо.

Згодом ці податки були скасовані, але рух зберігся і перетворився в більш широкий антиурядовий протест.

Останній великий протест "жовтих жилетів" відбувся 14 березня 2020 року, напередодні місцевих виборів. Це було лише за три дні до того, як в країні оголосили жорсткий карантин через коронавірус.