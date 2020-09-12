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"Желтые жилеты" вернулись с протестами на улицы Франции

Суббота, 12 сентября 2020, 15:21

В субботу, 12 сентября, в Париже и других городах Франции возобновились прерванные на время летних отпусков акции протеста "желтых жилетов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

В Париже участники протестного движения "желтых жилетов" назначили место сбора в нескольких точках: на Елисейских полях, у подножия базилики Сакре-Кер и в других местах.

При этом префектура полиции Парижа накануне предупредила, что запрещает проведение акций протеста в районе Елисейских полей, а также у Елисейского дворца, Национального собрания и резиденции премьер-министра.

К полудню парижская префектура сообщила о задержании 128 человек. Примерно в это время стало известно о первых столкновения протестующих с полицией. До 13 часов было задержано уже 154 человека.

 
Протестующие в Париже 12 сентября
ФОТО: AFP

Управление парижского транспорта RATP объявило о том, что с утра 12 сентября в Париже будет закрыто около 50 станций метро и пригородных электричек RER.

Протесты, названные в честь желтых жилетов повышенной видимости, начались в ноябре 2018 года после общественного недовольства из-за налогов на топливо.

Впоследствии эти налоги были отменены, но движение сохранилося и превратилось в более широкий антиправительственный протест.

Последний крупный протест "желтых жилетов" состоялся 14 марта 2020 года, накануне местных выборов. Это было всего за три дня до того, как в стране объявили жесткий карантин из-за коронавируса.

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Протести у Франції Франция
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