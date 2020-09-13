У Білорусі - багатотисячні протести, МВС каже про 250 затриманих

У Мінську та низці інших міст Білорусі на вулиці тисячі людей вийшли на вже традиційну недільну акцію проти фальсифікації виборів та насильства щодо мирних протестувальників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кореспондентів TUT.BY і білоруську службу "Радіо Свобода".

Групи та цілі колони протестувальників зібралися на "Марш героїв" у багатьох місцях центальної частини Мінська.

Близько 15 години багатотисячна колона підійшла до стели "Мінськ-місто герой". У ній - близько 10 тисяч людей.

Також близько 15 години з’явилися повідомлення про перебої з Інтернетом у центрі столиці, декілька центральних станцій метро закрили.

Журналісти повідомляють про перші затримання. Кілька десятків людей затримали біля кав’ярні між площею Перемоги та Якуба Коласа. Ще низку затримали біля торгового центру на вулиці Мельникайте.

Також кореспонденти кажуть про напади на протестувальників людей у цивільному та балаклавах.

"Десятки невідомих в балаклавах і людей в захисній екіпіровці й шоломах оточили мінімум кілька десятків людей. Почалися затримання. Чоловіків ведуть у мікроавтобуси без номерів із заламаними за спиною руками", - повідомляв кореспондент TUT:BY близько 14:00.

Менші, але теж численні акції проходять також у Могилеві, Вітебську, Бобруйську, Гомелі, Бресті, Гродно, Городні, Жодино та інших містах.

У Могилеві поліція жорстко розганяла людей, які почали збиратися на акцію, але у підсумку все одно зібралися близько 1000 протестувальників. Повідомляють про затримання і в Гродно та Вітебську.