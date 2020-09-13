В Беларуси - многотысячные протесты, МВД говорит о 250 задержанных

В Минске и ряде других городов Беларуси на улицы тысячи людей вышли на уже традиционную воскресную акцию против фальсификации выборов и насилия в отношении мирных протестующих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на корреспондентов TUT.BY и белорусскую службу "Радио Свобода".

Группы и целые колонны протестующих собрались на "Марш героев" во многих местах центальной части Минска.

Около 15-00 многотысячная колонна подошла к стеле "Минск-город герой". В ней - около 10 тысяч человек.

Также около 15 часов появились сообщения о перебоях с Интернетом в центре столицы, несколько центральных станций метро закрыли.

Журналисты сообщают о первых задержаниях. Несколько десятков человек задержали у кафе между площадью Победы и Якуба Коласа. Еще ряд задержали у торгового центра на улице Мельникайте.

Также корреспонденты говорят о нападениях на протестующих людей в штатском и балаклавах.

"Десятки неизвестных в балаклавах и людей в защитной экипировке и шлемах окружили минимум несколько десятков человек. Начались задержания. Мужчин ведут в микроавтобусы без номеров с заломленными за спиной руками", - сообщал корреспондент TUT: BY около 14:00.

Меньшие, но тоже многочисленные акции проходят в Могилеве, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Бресте, Гродно, Городне, Жодино и других городах.

В Могилеве полиция жестко разогнала людей, которые начали собираться на акцию, но в итоге все равно собрались около 1000 протестующих. Сообщают о задержании и в Гродно и Витебске.