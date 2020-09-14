Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"

Євросоюз заявив про невизнання місцевих "виборів" у Криму

Лукашенко полетів у Сочі на переговори з Путіним 

Єрмак: Україна в Берліні не брала зобов’язань про перегляд постанови про місцеві вибори 






На місцевих виборах у Німеччині із втратою голосів переміг потенційний наступник Меркель 

Понеділок, 14 вересня 2020, 09:18

На місцевих виборах у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія перемогли консерватори з Християнсько-демократичного союзу, зазнавши втрати голосів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Згідно з попередніми офіційними результатами, ХДС місцевого прем'єр-міністра Арміна Лашета однозначно виграв місцеві вибори в землі Північний Рейн-Вестфалія, незважаючи на втрату голосів.

Читайте також
Потенційний наступник Меркель хоче заморозити будівництво "Північного потоку-2"

Згідно з результатами, опублікованими Міністерством внутрішніх справ в Дюссельдорфі рано вранці в понеділок, ХДС отримав 34,3% голосів - на 3,2 пункта менше, ніж на місцевих виборах 2014 року. Це найгірший результат партії на місцевих виборах у федеральній землі.

Прем'єр-міністру землі Лашету довелося почути багато критики на свою адресу через коронакризу. 

Другий переможець на виборах - зелені. Згідно з попереднім результатом, вони набрали 20% голосів по країні і таким чином значно покращили свій результат (на 8,3 пункта) в порівнянні з місцевими виборами шість років тому. 

СДПН, Соціально-демократична партія, зазнала чергової невдачі. Вона набрала всього 24,3% - на 7,1 пункта менше. Вільна демократична партія набрала 5,6%, правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 5%, Ліва партія - 4%. 

Всього на виборах право голосу мали 14 млн людей. Це голосування було важливим на тлі періоду підготовки до федеральних виборів наступного року, а також мало перевірити настрої населення щодо чинного прем’єра. Армін Лашет є кандидатом на посаду голови ХДС і, відповідно, ймовірним кандидатом у канцлери Німеччини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua