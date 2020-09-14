На местных выборах в Германии с потерей голосов победил потенциальный преемник Меркель

На местных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия победили консерваторы из Христианско-демократического союза, но потеряли голоса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Согласно предварительным официальным результатам, ХДС местного премьер-министра Армина Лашета однозначно выиграл местные выборы в земле Северный Рейн-Вестфалия, несмотря на потерю голосов.

Согласно результатам, опубликованным Министерством внутренних дел в Дюссельдорфе рано утром в понедельник, ХДС получил 34,3% голосов - на 3,2 пункта меньше, чем на местных выборах 2014 года. Это худший результат партии на местных выборах в федеральной земле.

Премьер-министру земли Лашету пришлось услышать много критики в свой адрес из-за коронакризиса.

Второй победитель на выборах - зеленые. Согласно предварительным результатом, они набрали 20% голосов по стране и таким образом значительно улучшили свой результат (на 8,3 пункта) по сравнению с местными выборами шесть лет назад.

СДПГ, Социально-демократическая партия, потерпела очередную неудачу. Она набрала всего 24,3% - на 7,1 пункта меньше. Свободная демократическая партия набрала 5,6%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 5%, Левая партия - 4%.

Всего на выборах право голоса имели 14 млн человек. Это голосование было важным на фоне периода подготовки к федеральным выборам следующего года, а также должно было проверить настроения населения относительно действующего премьера. Армин Лашет является кандидатом на пост председателя ХДС и, соответственно, вероятным кандидатом в канцлеры Германии.