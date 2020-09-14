Парламент Британії голосуватиме за законопроєкт, що порушує угоду про Brexit

Палата громад британського парламенту у понеділок проведе голосування і обговорення законопроєкту про внутрішній ринок, який суперечить положенням угоди про Brexit, вже ухваленої між Британією і ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після сьогоднішніх дебатів законодавці вирішать, чи варто переходити до наступного етапу. Голосування може відбутися пізно ввечері.

Рішення прем’єра Бориса Джонсона явно порушити міжнародне право спричинило кризу менш ніж за чотири місяці до того, як Британія остаточно покине орбіту ЄС, коли в грудні закінчиться перехідний період після Brexit.

ЄС посилив підготовку до Brexit без угоди, в той час як Британія відхилила ультиматум Брюсселя відмовитися від основних частин законопроєкту до кінця вересня.

Джонсон, який має більшість в нижній палаті парламенту, водночас зіткнувся зі зростаючим невдоволенням з боку деяких своїх власних законодавців Колишні прем'єр-міністри Джон Мейджор, Тоні Блер, Гордон Браун і Тереза Мей розкритикували його план.

"Коли міністр королеви дає своє слово від її імені, має бути аксіомою, що він стримає його, навіть якщо наслідки будуть неприємними", - сказав колишній генеральний прокурор Джонсона Джеффрі Кокс.

"Жоден британський міністр не повинен урочисто обіцяти дотримуватися договірних зобов'язань, схрестивши пальці за спиною", - зазначив Кокс, якого Джонсон звільнив у лютому.

Британія стверджує, що законопроєкт, в якому прямо говориться, що він може бути несумісний з цілою низкою міжнародних законів, просто прояснює двозначності. У ньому говориться, що він прихильний договору про Brexit, хоча його головним пріоритетом є Північноірландська мирна угода 1998 року, яка поклала кінець десятиліттям насильства.