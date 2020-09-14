Парламент Британии будет голосовать за законопроект, нарушающий соглашение о Brexit

Палата общин британского парламента в понедельник проведет голосование и обсуждение законопроекта о внутреннем рынке, который противоречит положениям Соглашения о Brexit, уже принятого между Британией и ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После сегодняшних дебатов законодатели решат, стоит ли переходить к следующему этапу. Голосование может состояться поздно вечером.

Решение премьера Бориса Джонсона явно нарушить международное право вызвало кризис менее чем за четыре месяца до того, как Британия окончательно покинет орбиту ЕС, когда в декабре закончится переходный период после Brexit.

ЕС усилил подготовку к Brexit без соглашения, в то время как Британия отклонила ультиматум Брюсселя отказаться от основных частей законопроекта до конца сентября.

Джонсон, имеющий большинство в нижней палате парламента, в то же время столкнулся с растущим недовольством со стороны некоторых своих собственных законодателей бывшие премьер-министры Джон Мейджор, Тони Блэр, Гордон Браун и Тереза Мэй раскритиковали его план.

"Когда министр королевы дает свое слово от ее имени, должно быть аксиомой, что он сдержит его, даже если последствия будут неприятными", - сказал бывший генеральный прокурор Джонсона Джеффри Кокс.

"Ни один британский министр не должен торжественно обещать соблюдать договорные обязательства, скрестив пальцы за спиной", - отметил Кокс, которого Джонсон уволил в феврале.

Британия утверждает, что законопроект, в котором прямо говорится, что он может быть несовместим с целым рядом международных законов, просто проясняет двусмысленности. В нем говорится, что он привержен договору о Brexit, хотя его главным приоритетом является Североирландская мирное соглашение 1998 года, которая положила конец десятилетиям насилия.