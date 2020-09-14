ЄС планує посилити боротьбу з расизмом

Брюссель розгляне питання про модернізацію закону ЄС про расову рівність з викладенням широкого плану боротьби з дискримінацією щодо темношкірих, азіатів та етнічних меншин.

Відповідний проєкт бачила газета The Guardian, передає "Європейська правда".

Проєкт Плану дій ЄС по боротьбі з расизмом пропонує дослідити, чи є прогалини в директиві 2000 року про расову рівність.

Документ, який, як очікується, буде оприлюднений в середу президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час її щорічного звернення, покликаний ознаменувати поворотний момент в підході ЄС до боротьби з расизмом після протестів Black Lives Matter, які вивели тисячі людей на вулиці Європи.

У проєкті говориться: "Недостатньо бути проти расизму. Ми повинні бути активними проти цього явища". Документ описує расизм як структурний і "часто глибоко вкорінений в історії наших суспільств, переплетений з їх культурними корінням і нормами".

Єврокомісія вивчає, як використовувати антидискримінаційні закони і агентства ЄС для просування антирасистської політики в 27 державах-членах. Такий підхід, як зазначається, може спровокувати конфлікт з національними урядами.

Інститути ЄС, які в основному представлені білошкіримими, були звинувачені в ігноруванні дискримінації, з якою стикаються темношкірі європейці, європейці азійського походження чи представники етнічних меншин. Ця скарги посилилися після того як Маргарітіс Схінас, віцепрезидент Єврокомісії, відповідальний за просування "нашого європейського способу життя", сказав Financial Times в червні, що в Європі немає проблем,"які явно відносяться до жорстокості поліції".

Саміра Рафаела, голландський ліберальний євродепутат, сказала The Guardian, що ЄС занадто довго був "розслаблений" щодо расизму. "Цей план дій дуже необхідний для того, щоб інститути ЄС дуже добре усвідомили, що їм потрібно інвестувати в цю тему",- сказала вона.

Підкреслюючи відмінності між ЄС і США, вона зазначила, що американський досвід є "серйозним попередженням про те, що може статися в Європі, коли ми не подбаємо про те, щоб наші поліцейські органи припинили расове профілювання".