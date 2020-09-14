У Бельгії розбився невеликий літак, двоє загиблих

Двоє людей загинули в авіакатастрофі в неділю ввечері поблизу муніципалітету Ласне у Бельгії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTBF.

Екстрені служби провінції Валлонський Брабант були викликані для втручання в неділю ввечері незабаром після 18.30 поблизу міста Ласне. Там зазнав аварії літак, в результаті чого загинули два його пасажири - пілот 1953 року народження і пасажир 1971 року народження.

Згідно з початковими висновками слідства, аварія була пов'язана з помилкою пілотування.

Катастрофи зазнав двомісний туристичний літак типу Rans Coyote II, який злетів з аеродрому Бузе в Пон-а-Селле, в Ено.

"За словами авіаційного експерта, якого ми найняли, пілот ініціював різкий розворот, коли літак летів на висоті близько 30 метрів, що вплинуло на підйомну силу літака, який потім розбився", - пояснює представник прокуратури Валлонського Брабанта.

Очевидці бачили, як літак розбився в околицях Ласне і загорівся, ледь торкнувшись землі. Причини такого маневру ще належить з'ясувати, тим більше що пілот був досвідченим.