В Бельгии разбился небольшой самолет, двое погибших

Два человека погибли в авиакатастрофе в воскресенье вечером вблизи муниципалитета Ласне в Бельгии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Экстренные службы провинции Валлонский Брабант были вызваны для вмешательства в воскресенье вечером вскоре после 18.30 близ города Ласне. Там потерпел крушение самолет, в результате чего погибли два его пассажира - пилот 1953 года рождения и пассажир 1971 года рождения.

Согласно первоначальным выводам следствия, авария была связана с ошибкой пилотирования.

Крушение потерпел двухместный туристический самолет типа Rans Coyote II, который взлетел с аэродрома Бузэ в Пон-а-Селле, в Эно.

"По словам авиационного эксперта, которого мы наняли, пилот инициировал резкий разворот, когда самолет летел на высоте около 30 метров, что повлияло на подъемную силу самолета, который потом разбился", - поясняет представитель прокуратуры Валлонского Брабанта.

Очевидцы видели, как самолет разбился в окрестностях Ласне и загорелся, едва коснувшись земли. Причины такого маневра еще предстоит выяснить, тем более что пилот был опытным.