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На болгарському курорті потонув турист з України

Понеділок, 14 вересня 2020, 16:40

На болгарському курорті Сонячний перег потонув турист з України.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на News.bg, про це повідомили у поліції.

Ще у п’ятницю, 11 вересня, на пляж біля готелю "Гларус", що на Сонячному березі, винесло тіло молодого чоловіка.

Згодом встановили, що він є 31-річним громадянином України і прибув до Болгарії близько опівночі того ж дня, коли загинув. Інші деталі про нього не повідомляють.

За фактом загибелі розпочали розслідування. Тіло загиблого забрали до Бургасу для проведення експертизи.

Зазначимо, Болгарія є однією з небагатьох курортних країн, які приймають туристів з України, та наразі входить до "зеленого списку" України за ситуацією з поширенням коронавірусу.

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