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США не визнають "вибори" в окупованому Криму - посольство

Вівторок, 15 вересня 2020, 10:40

Сполучені Штати Америки засуджують і не визнають проведені в неділю, 13 вересня, так звані російські вибори в тимчасово окупованому Криму 

Про це у вівторок заявило посольство США в Україні, повідомляє "Європейська правда". 

"Ми засуджуємо і не визнаємо так звані вибори, проведені в Криму 13 вересня. Знову, Росія порушила суверенітет України на території, яку Росія силоміць захопила та спробувала анексувати", - йдеться у заяві американського дипломатичного представництва, опублікованій у Twitter.

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Американські дипломати підкреслили, що санкції проти Росії продовжуватимуться, допоки вона не поверне Україні контроль над Кримом і не вийде з Донбасу.

Раніше в понеділок речник ЄС з питань зовнішніх справ та політики безпеки заявив, що Євросоюз не визнає так звані місцеві "вибори" в Криму.

У неділю МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням РФ 13 вересня місцевих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

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