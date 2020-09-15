В МИД напомнили хасидам-паломникам, что въезд для иностранцев остается закрытым

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили хасидам-паломникам, которые пытаются попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана, что сейчас въезд для иностранцев остается закрытым, кроме категорий-исключений.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном комментарии МИД.

Министерство отмечает, что в течение последних суток на белорусско-украинскую границу прибывают паломники-хасиды, которые вопреки запрету надеются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана.

Согласно постановлению Кабмина, с 28 августа до полуночи 28 сентября, въезд иностранцев на территорию Украины запрещен в связи с ситуацией с коронавируса - кроме категорий, для которых сделали исключение.

"МИД Украины отмечает, что лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию Украины ... МИД Украины обращается ко всем путешествующих с настойчивой просьбой уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания усложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавляют, что для предотвращения незаконного проникновения в обратились к Беларуси с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не входящих в категории, для которых сделали исключение из запрета.

Напомним, правительство Украины анонсировало 30-дневный запрет на въезд иностранцев начиная с 29 августа, а затем сместил начало ее действия на 28 августа.

Хотя в правительстве это отрицают, главной причиной такого решения была попытка негласно предотвратить приезд в Украину хасидов-паломников в связи с пандемией.

2 сентября из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до двух суток, убрав таким образом главную лазейку, которой паломники могли воспользоваться, чтобы обойти запрет.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине.