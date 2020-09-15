У перелік стратегічних партнерів України помістили Азербайджан, але не Румунію і Словаччину

У новій стратегії національної безпеки, яку президент Володимир Зеленський ввів у дію в понеділок, у переліку держав, з якими Україна розвиватиме стратегічне партнерство, присутній Азербайджан, але немає кількох найближчих держав-сусідок.

Про це йдеться у статті "Донбас як Крим: на що дав згоду Зеленський у новій безпековій стратегії України".

На першому місці у розділі за назвою "Основні напрями зовнішньополітичної діяльності" - ЄС та НАТО із визначеною метою про набуття повноправного членства.

Якщо говорити про держави, то в переліку таких, з якими Україна розвиватиме "всебічне співробітництво" і "стратегічне партнерство" названі США, Британія, Канада, Німеччина, Франція, а також Азербайджан, Грузія, Литва, Польща, Туреччина.

"Присутність Азербайджану в цьому переліку, м’яко кажучи, дивує. Ця держава точно не є для нас партнером у просуванні демократії. Вона не допомагає боротися з російською агресією. Економічних підстав для цього також немає: за перше півріччя 2020 року ми експортували до Азербайджану товарів на $179 млн, це лише 0,78% українського експорту" - зазначається у статті.

Натомість у переліку стратегічних партнерів немає Румунії - чорноморської держави-члена НАТО, яка має доволі сильні антиросійські настрої і в суспільстві, і серед політиків.

"І це – ще сумніше. Бо ця держава має вагомий потенціал підтримки України, у тому числі безпекової, який Київ чомусь системно ігнорує" - зазначається у статті.

У пріоритетних напрямках у новій стратегії немає також Словаччини, яка має для енергетичної незалежності України більше значення, ніж Азербайджан, адже майже весь обсяг газу іде через словацький кордон.

Трохи нижчий рівень важливості, ніж з 10 стратегічними партнерами, рівень держав з "партнерськими відносинами", стратегія присвоїла "іншим державам Балтії (крім Литви) та державам Північної Європи". Ще дві держави-сусідки, Молдова та Білорусь, проходять у блоці "прагматичні відносини". А із державами Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки (без виділення жодної з них) Україна розвиватиме "взаємовигідне економічне співробітництво".