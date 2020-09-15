В перечень стратегических партнеров Украины поместили Азербайджан, но не Румынию и Словакию

В новой стратегии национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский ввел в действие в понедельник, в перечне государств, с которыми Украина будет развивать стратегическое партнерство, присутствует Азербайджан, но нет нескольких ближайших государств-соседей.

Об этом говорится в статье "Донбасс как Крым: на что дал согласие Зеленский в новой стратегии безопасности Украины".

На первом месте в разделе под названием "Основные направления внешнеполитической деятельности" - ЕС и НАТО с определенной целью в обретении полноправного членства.

Если говорить о государствах, то в перечне таких, с которыми Украина будет развивать "всестороннее сотрудничество" и "стратегическое партнерство" названы США, Британия, Канада, Германия, Франция, а также Азербайджан, Грузия, Литва, Польша, Турция.

"Присутствие Азербайджана в этом перечне, мягко говоря, удивляет. Это государство точно не является для нас партнером в продвижении демократии. Она не помогает бороться с российской агрессией. Экономических оснований для этого также нет: за первое полугодие 2020 года мы экспортировали в Азербайджан товаров на $179 млн, это лишь 0,78% украинского экспорта" - отмечается в статье.

Зато в перечне стратегических партнеров нет Румынии - черноморского государства-члена НАТО, которое имеет достаточно сильные антироссийские настроения и в обществе, и среди политиков.

"И это - еще печальнее. Потому что это государство имеет весомый потенциал поддержки Украины, в том числе безопасности, который Киев почему-то системно игнорирует" - отмечается в статье.

В приоритетных направлениях в новой стратегии нет также Словакии, которая имеет для энергетической независимости Украины больше значения, чем Азербайджан, ведь почти весь объем газа идет через словацкую границу.

Чуть ниже уровень важности, чем с 10 стратегическими партнерами, уровень государств с "партнерскими отношениями", стратегия присвоила "другим государствам Балтии (кроме Литвы) и государствам Северной Европы". Еще два государства-соседки, Молдова и Беларусь, проходят в блоке "прагматические отношения". А с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки (без выделения ни одной из них) Украина будет развивать "взаимовыгодное экономическое сотрудничество".