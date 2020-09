ЄС і ВООЗ передали Україні понад 100 концентраторів кисню для лікування хворих на коронавірус

Євросоюз та Всесвітня організація охорони здоров’я передали Україні понад 100 концентраторів кисню для лікування хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

Обладнання закупила ВООЗ за фінансової підтримки ЄС. Його передадуть у 44 лікарні, які лікують пацієнтів з коронавірусом.

More than 100 oxygen concentrators, procured by @WHO_Europe with 🇪🇺 financing, arrived in 🇺🇦. These supplies will enable over 44 frontline hospitals to help patients recover from severe illness due to #COVID19. @MattiMaasikas #MovingForwardTogether #BeatCOVID19 pic.twitter.com/q2Jgt5Wvb8