ЄС і ВООЗ передали Україні понад 100 концентраторів кисню для лікування хворих на коронавірус

Євросоюз та Всесвітня організація охорони здоров’я передали Україні понад 100 концентраторів кисню для лікування хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

Обладнання закупила ВООЗ за фінансової підтримки ЄС. Його передадуть у 44 лікарні, які лікують пацієнтів з коронавірусом.

More than 100 oxygen concentrators, procured by @WHO_Europe with 🇪🇺 financing, arrived in 🇺🇦. These supplies will enable over 44 frontline hospitals to help patients recover from severe illness due to #COVID19. @MattiMaasikas #MovingForwardTogether #BeatCOVID19 pic.twitter.com/q2Jgt5Wvb8 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) September 15, 2020

"Обладнання було закуплене Європейським регіональним бюро ВООЗ за фінансування Європейського Союзу в рамках ініціативи "Солідарність заради здоров'я". Загальна вартість цієї поставки складає понад 78 000 євро.

Забезпечені обладнанням будуть лікарні в регіонах України, які найбільше постраждали від COVID-19, включаючи Львівську, Чернівецьку, Харківську, Івано-Франківську області, Київ та Умань", - зазначають у повідомленні.

Концентратори кисню будуть розподілені Бюро ВООЗ в України відповідно до потреб закладів охорони здоров’я, визначених Міністерством охорони здоров’я в Україні.

Це обладнання є частиною програми допомоги ЄС #TeamEurope, в рамках якої для України передбачено 190 млн євро для боротьби з коронавірусом.



