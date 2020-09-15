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ЄС і ВООЗ передали Україні понад 100 концентраторів кисню для лікування хворих на коронавірус

Вівторок, 15 вересня 2020, 16:13

Євросоюз та Всесвітня організація охорони здоров’я передали Україні понад 100 концентраторів кисню для лікування хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

Обладнання закупила ВООЗ за фінансової підтримки ЄС. Його передадуть у 44 лікарні, які лікують пацієнтів з коронавірусом.

"Обладнання було закуплене Європейським регіональним бюро ВООЗ за фінансування Європейського Союзу в рамках ініціативи "Солідарність заради здоров'я". Загальна вартість цієї поставки складає понад 78 000 євро. 

Забезпечені обладнанням будуть лікарні в регіонах України, які найбільше постраждали від COVID-19, включаючи Львівську, Чернівецьку, Харківську, Івано-Франківську області, Київ та Умань", - зазначають у повідомленні.

Концентратори кисню будуть розподілені Бюро ВООЗ в України відповідно до потреб закладів охорони здоров’я, визначених Міністерством охорони здоров’я в Україні.

Це обладнання є частиною програми допомоги ЄС #TeamEurope, в рамках якої для України передбачено 190 млн євро для боротьби з коронавірусом.


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