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ЕС и ВОЗ передали Украине более 100 концентраторов кислорода для лечения больных коронавирусом

Вторник, 15 сентября 2020, 16:13

Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения передали Украине более 100 концентраторов кислорода для лечения больных коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Оборудование закупила ВОЗ при финансовой поддержке ЕС. Его передадут в 44 больницы, которые лечат пациентов с коронавирусом.

"Оборудование было закуплено Европейским региональным бюро ВОЗ за финансирование Европейского Союза в рамках инициативы "Солидарность ради здоровья". Общая стоимость этой поставки составляет более 78 000 евро.

Обеспечены оборудованием будут больницы в регионах Украины, наиболее пострадавших от COVID-19, включая Львовскую, Черновицкую, Харьковскую, Ивано-Франковскую область, Киев и Умань", - отмечается в сообщении.

Концентраторы кислорода будут распределены Бюро ВОЗ в Украине в соответствии с потребностями учреждений здравоохранения, определенных Министерством здравоохранения.

Это оборудование является частью программы помощи ЕС #TeamEurope, в рамках которой для Украины предусмотрено 190 млн евро для борьбы с коронавирусом.

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