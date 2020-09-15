Український дипломат бореться за посаду керівника в ОЧЕС, суперником є росіянин

Заступник глави МЗС України Василь Боднар починає боротьбу за посаду керівника в Організації Чорноморського економічного співробітництва.

Як пише "Європейська правда", це випливає із повідомлення, оприлюдненого посольством України у Грузії.

"15 вересня 2020 року заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар відвідав Грузію у рамках виборчої кампанії на посаду Генерального секретаря Постійного міжнародного секретаріату ОЧЕС", - повідомляє посольство.

Під час візиту він зустрічався із грузинським колегою Александром Хвтісіашвілі, який курує напрямок співпраці Грузії з ОЧЕС, та презентував свою програму розвитку ОЧЕС і головних напрямів співпраці між державами Чорноморського басейну.

Сьогодні відвідав Грузію, де зустрівся із заступником Міністра закордонних справ А.Хвтісіашвілі. Обговорили взаємодію в рамках @BSECorg та можливість підтримки Грузією кандидатури від України на посаду Генерального секретаря Постійного міжнародного секретаріату цієї організації pic.twitter.com/HFDf0jFN3l — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) September 15, 2020

Як вже повідомляло "Зеркало недели", суперниками Боднаря у змаганні за цю посаду є представник Російської Федерації - Владімір Заємський та представник Греції Майкл Хрістідес, який зараз є генеральним секретарем. Оскільки у керівному апараті має відбуватися ротація країн, основна боротьба відбуватиметься між Росією та Україною.

Під час свого головування в ОЧЕС 2017 року Україна пропонувала країнам-учасницям офіційно визначити Росію як агресора, але цю пропозицію було відхилено.

ОЧЕС є регіональною організацією, до її складу входять 12 держав Чорноморського регіону. Окрім України, це Болгарія, Грузія, Росія, Румунія, Туреччина, Азербайджан, Албанія, Вірменія, Греція, Молдова та Сербія.