У Німеччині обіцяють, що вакцинація від коронавірусу буде добровільною

Міністри федерального уряду Німеччини запевняють, що після появи вакцини від коронавірусу вакцинація буде добровільною.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це сказали федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпахн та міністр освіти й науки Аня Карлішек.

Аня Карлішек зауважила, що майбутню вакцину можливо буде почати застосовувати лише після того, коли підтвердять її безпечність, і цього принципу дотримуватиметься і Німеччина, і ЄС загалом. За її словами, цього очікують приблизно в середині 2021 року.

Єнс Шпахн розповів, що перш ніж будуть прийматися такі рішення, вакцина пройде випробування на тисячах волонтерів, що передбачається 3-ю стадією випробування.

Міністри зазначили, що вакцинація у Німеччині буде "повністю добровільною" - з огляду на те, що тезу про примусову вакцинацію активно поширюють прихильники "теорій змов" щодо коронавірусу.

"Ми переконані, що зможемо досягти достатнього рівня імунізації населення з добровільним підходом", - зазначив Єнс Шпахн.

За його словами, для цього достатньо вакцинувати 55-65% населення.

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Німеччина раніше створила фонд обсягом 750 млн євро для підтримки розробників майбутньої вакцини від коронавірусу.

Німецька BioNTech із Майнцу, яка працює над вакциною разом з американською компанією Pfizer, отримає з нього 375 млн євро, ще 252 млн передбачені для розробника CureVac.

Обидві компанії - серед тих, з якими Єврокомісія попередньо домовилася про закупівлю вакцини, якщо буде підтверджено її безпечність та ефективність.

Детальніше про те, як у світі розробляють вакцину від коронавірусу, читайте у матеріалі: Перегони, в яких не поспішають: коли світ отримає надійну вакцину від коронавірусу.