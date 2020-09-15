В Германии обещают, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Министры федерального правительства Германии уверяют, что после появления вакцины от коронавируса вакцинация будет добровольной.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сказали федеральный министр здравоохранения Йенс Шпахн и министр образования и науки Аня Карлишек.
Аня Карлишек заметила, что будущую вакцину начнут применять только после того, как подтвердят ее безопасность, и этого принципа будет придерживаться и Германия, и ЕС в целом. По ее словам, появления вакцины ожидают примерно в середине 2021 года.
Йенс Шпахн рассказал, что прежде чем будут приниматься решения о применении вакцины, она пройдет испытания на тысячах волонтеров, что предполагается третьей стадией испытания.
Министры отметили, что вакцинация в Германии будет "полностью добровольной" - учитывая то, что тезис о принудительной вакцинации активно распространяют сторонники "теорий заговоров".
"Мы убеждены, что сможем достичь достаточного уровня иммунизации населения с добровольным подходом", - отметил Йенс Шпахн.
По его словам, для этого достаточно вакцинировать 55-65% населения.
Германия ранее создала фонд объемом 750 млн евро для поддержки разработчиков будущей вакцины от коронавируса.
Немецкая BioNTech, которая работает над вакциной вместе с американской компанией Pfizer, получит из него 375 млн евро, еще 252 млн предусмотрены для разработчика CureVac.
Обе компании - среди тех, с которыми Еврокомиссия предварительно договорилась о закупке будущей вакцины, если будет подтверждено ее безопасность и эффективность.
Подробнее о том, как в мире разрабатывают вакцину от коронавируса, читайте в материале: Гонка, в которой не спешат: когда мир получит надежную вакцину от коронавируса.