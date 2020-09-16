У Словенії відкрили нову статую Меланії Трамп замість спаленої влітку

У Словенії неподалік від рідного міста першої леді США встановили нову бронзову скульптуру Меланії Трамп, яка замінить дерев’яну фігуру, спалену в липні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Бронзова скульптура в натуральну величину першої леді США була відкрита недалеко від її рідного міста Севніца на південному сході Словенії.

Дерев'яну скульптуру Меланії Трамп спалили в ніч на 4 липня, коли американці святкували День незалежності своєї країни.

Дерев’яна статуя була замовлена ​​американським художником Бредом Дауні і створена словенським місцевим народним художником, який вирізав скульптуру за допомогою бензопили на стовбурі дерева.

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Фігура була грубо вирізана і не мала рис обличчя. На ній було намальоване блідо-блакитне пальто, яке було схоже на те, яке Меланія Трамп носила на інавгурації свого чоловіка.

Нова бронзова статуя, що стоїть на дерев'яній колоні заввишки 2,8 метра, має грубі риси і у силуеті важко впізнати першу леді.

Поруч розміщена меморіальна дошка з написом "Ця статуя присвячена вічній пам'яті пам'ятника Меланії, що стояв на цьому місці".

Нагадаємо, у січні в Словенії спалили дерев'яну статую президента США Дональда Трамп