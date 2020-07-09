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У Словенії спалили статую Меланії Трамп через рік після встановлення

Четвер, 9 липня 2020, 12:26

У Словенії підпалили дерев'яну статую, що зображала першу леді США Меланію Трамп, встановлену біля її рідного міста Севніца.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словенський телеканал RTV.

Інцидент стався 4 липня, коли відзначається День незалежності США і через рік після того, як статуя була встановлена. Зараз статуї немає на місці, залишився лише обгорілий пень, на якому вона стояла.

 

Статуя була замовлена ​​американським художником Бредом Дауні і створена словенським місцевим народним художником, який вирізав скульптуру за допомогою бензопили на стовбурі дерева.

Фігура була грубо вирізана і не мала рис обличчя. На ній було намальоване блідо-блакитне пальто, яке було схоже на те, яке Меланія Трамп носила на інавгурації свого чоловіка.

 

За повідомленнями ЗМІ, у поліції немає слідів "невідомих вандалів", але вони продовжують розслідування. Також не ясно, чи є спалювання статуї частиною художнього задуму.

Севніца стала туристичним магнітом відтоді, як Дональд Трамп був обраний президентом США в 2016 році, а Меланія Трамп стала першою леді.

Місцеві жителі продають різні сувеніри під маркою Melania, в тому числі капці, тістечка і гамбургери, схожі на Трампа.

Меланія рідко згадує Словенію у своїх публічних виступах і не відвідувала маленьку центральноєвропейську країну з моменту інавгурації Трампа.

Нагадаємо, у січні в Словенії спалили дерев'яну статую президента США Дональда Трамп

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