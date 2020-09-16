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В Словении открыли новую статую Мелании Трамп вместо сожженной летом

Среда, 16 сентября 2020, 10:20

В Словении неподалеку от родного города первой леди США установили новую бронзовую скульптуру Мелании Трамп, которая заменит деревянную фигуру, сожженную в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Бронзовая скульптура в натуральную величину первой леди США была открыта недалеко от ее родного города Севница на юго-востоке Словении.

 

Деревянную скульптуру Мелании Трамп сожгли в ночь на 4 июля, когда американцы праздновали День независимости своей страны.

Деревянная статуя была заказана американским художником Брэдом Дауни и создана словенским местным народным художником, который вырезал скульптуру с помощью бензопилы на стволе дерева.

Фигура была грубо вырезанная и не имела черт лица. На ней было нарисовано бледно-голубое пальто, которое было похоже на то, которое Мелания Трамп носила на инаугурации своего мужа.

Новая бронзовая статуя стоит на деревянной колонне высотой 2,8 метра, имеет грубые черты и в силуэте трудно узнать первую леди.

Рядом размещена мемориальная доска с надписью: "Эта статуя посвящена вечной памяти памятника Мелании, стоявшего на этом месте".

Напомним, в январе в Словении сожгли деревянную статую президента США Дональда Трампа.

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Словения США
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