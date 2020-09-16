Лондон пропонував поступки, щоб вийти з глухого кута в торгових переговорах з ЄС – ЗМІ

Британія запропонувала поступки в одній з ключових сфер, які досі викликали розбіжності в торгових переговорах Лондона і Брюсселя.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, передає "Європейська правда".

Джерела, які не були присутні на переговорах минулого тижня, але були проінформовані про них переговорною групою ЄС, описали цю пропозицію як можливу заявку Лондона на подолання ключової перешкоди на шляху до нової торгової угоди.

На їх думку, це означає, що Лондон все ще може бути відкритий для укладення угоди, незважаючи на кризу в переговорах щодо Brexit, викликану британським законопроєктом про внутрішній ринок, який суперечить зобов’язанням Британії за угодою про Brexit.

Британія офіційно покинула ЄС у січні, але обидві сторони прагнуть укласти нову торговельну угоду до того, як в грудні закінчиться перехідний період.

Переговори практично зайшли в глухий кут через розбіжності з прав рибальства, правил державної допомоги та інших гарантій справедливої ринкової конкуренції, а також способів вирішення майбутніх суперечок.

Два джерела в ЄС заявили, що Лондон висунув дві ідеї щодо рибальства, які є відходом від позиції Британії, яка досі наполягала, що повинна взяти під контроль свої територіальні води в Ла-Манші з наступного року.

"Британія, безумовно, здається, приходить до тями з цього приводу, вони, здається, обережно просуваються до деякого відкриття рибальства в технічних переговорах", - сказало одне з джерел.

Британія заявляє, що після закінчення перехідного періоду вона стане "незалежною прибережною нацією", що дозволить їй контролювати свої власні води і тих, хто в них ловить рибу.

Прихильники Brexit розглядають рибальство як важливий символ суверенітету і кажуть, що рибальські угіддя в британських водах повинні бути в першу чергу для британських рибальських екіпажів. ЄС каже, що хоче "чесної угоди", яка дає доступ суднам з країн-членів блоку, таких як Франція і Нідерланди.

Згідно з однією з пропозицій, описаних джерелами в ЄС, сторони могли б домовитися про "механізм поетапної відмови" від квот на рибу, який збільшив би частку Британії поступово, а не відразу з 1 січня 2021 року.

Згідно з другою ідеєю, судна ЄС навколо Нормандських островів могли б бути звільнені від обмежень, більш жорстких, ніж ті, які зараз діють на рибальство в британських водах на відстані до 12 морських миль від берега.

Британія хоче нести відповідальність за управління своїми територіальними водами на відстані до 12 морських миль від берега, до 200 морських миль в так званій винятковій економічній зоні.