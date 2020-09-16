Лондон предлагал уступки, чтобы выйти из тупика в торговых переговорах с ЕС – СМИ

Британия предложила уступки в одной из ключевых сфер, которые до сих пор вызывали разногласия в торговых переговорах Лондона и Брюсселя.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, передает "Европейская правда".

Источники, которые не присутствовали на переговорах на прошлой неделе, но были проинформированы о них переговорной группой ЕС, описали это предложение как возможную заявку Лондона на преодоление ключевого препятствия на пути к новой торговой сделки.

По их мнению, это означает, что Лондон все еще может быть открыт для заключения сделки, несмотря на кризис в переговорах по Brexit, вызванный британским законопроектом о внутреннем рынке, который противоречит обязательствам Британии по соглашению о Brexit.

Британия официально покинула ЕС в январе, но обе стороны стремятся заключить новое торговое соглашение до того, как в декабре закончится переходный период.

Переговоры практически зашли в тупик из-за разногласий по правам человека, Правилам государственной помощи и другим гарантиям справедливой рыночной конкуренции, а также способам решения будущих споров.

Два источника в ЕС заявили, что Лондон выдвинул две идеи относительно рыболовства, которые являются отходом от позиции Британии, которая до сих пор настаивала, что должна взять под контроль свои территориальные воды в Ла-Манше со следующего года.

"Британия, безусловно, кажется, приходит в себя по этому поводу, они, кажется, осторожно продвигаются к некоторому открытие рыболовства в технических переговорах", - сказал один из источников.

Британия заявляет, что по окончании переходного периода она станет "независимой прибрежной нацией", что позволит ей контролировать свои собственные воды и тех, кто в них ловит рыбу.

Сторонники Brexit рассматривают рыболовство как важный символ суверенитета и говорят, что рыболовные угодья в британских водах должны быть в первую очередь для британских рыбацких экипажей. ЕС говорит, что хочет "честного соглашения", которое дает доступ судам из стран-членов блока, таких как Франция и Нидерланды.

Согласно одной из предложений, описанных источникам в ЕС, стороны могли бы договориться о "механизм поэтапного отказа от квот на рыбу, который увеличил бы долю Британии постепенно, а не сразу с 1 января 2021 года.

Согласно второй идее, суда ЕС вокруг Нормандских островов могли бы быть освобождены от ограничений, более жестких, чем те, которые сейчас действуют на рыболовство в британских водах на расстоянии до 12 морских миль от берега.

Британия хочет нести ответственность за управление своими территориальными водами на расстоянии до 12 морских миль от берега до 200 морских миль в так называемой исключительной экономической зоне.