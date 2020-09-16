Терорист Брейвік, який вбив 77 людей в Осло, проситиме про помилування

Норвезький терорист Андерс Брейвік, який у 2011 році вбив 77 людей і засуджений за це до 21 року позбавлення волі, проситиме про помилування.

Про це заявив його адвокат, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ультраправий екстреміст вбив вісім людей за допомогою бомби в Осло і застрелив ще 69 людей на острові неподалік, що є найбільшим масовим вбивством в Норвегії в мирний час. У 2017 році він змінив ім'я на Фйотольф Хансен.

Брейвік відбуває максимальне покарання в Норвегії - 21 рік, яке може бути продовжено на невизначений термін.

Хоча Брейвік має право клопотати про умовно-дострокове звільнення після відбуття перших десяти років свого терміну, що станеться в липні 2021 року, саме суди повинні визначити, чи є звільнення доцільним.

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"Я на його вимогу направив клопотання про умовно-дострокове звільнення", - заявив адвокат Брейвіка Ойстейн Сторрвік.

Реакція на цю новину була миттєвою і негативною. "Він ніколи не вийде на свободу. Ніколи!" – написав у Твіттері мер Осло Раймонд Йохансен.

Брейвік також почне новий судовий процес з приводу умов його утримання у в'язниці.

У 2015 році він намагався подати до суду на норвезьку державу, стверджуючи, що суворі умови в’язниці порушують його права людини.

Він виграв перший раунд у 2016 році, але програв за апеляцією. Верховний суд Норвегії не розглядав його справу, так само як і Європейський суд з прав людини в Страсбурзі.

Норвегія має один з найбільш ліберальних режимів в Європі з точки зору злочинів і покарань, причому більшість ув'язнених виходять на свободу після відбуття двох третин своїх вироків.

Однак злочинці можуть бути утримуватися у в’язницях на невизначений термін, якщо вони як і раніше становлять загрозу для суспільства.

"Я цілком впевнений, що норвезька судова система спрацює правильно", - заявив Вегард Веннесланд, який вижив після теракту.