Террорист Брейвик, убивший 77 человек в Осло, будет просить о помиловании

Норвежский террорист Андерс Брейвик, который в 2011 году убил 77 человек и приговорен за это к 21 году лишения свободы, будет просить о помиловании.

Об этом заявил его адвокат, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ультраправый экстремист убил восемь человек с помощью бомбы в Осло и застрелил еще 69 человек на острове неподалеку, что является крупнейшим массовым убийством в Норвегии в мирное время. В 2017 году он сменил имя на Фьотольф Хансен.

Брейвик отбывает максимальное наказание в Норвегии - 21 год, которое может быть продлено на неопределенный срок.

Хотя Брейвик имеет право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении после отбытия первых десяти лет своего срока, что произойдет в июле 2021 года, именно суды должны определить, является ли освобождение целесообразным.

"Я по его требованию направил ходатайство об условно-досрочном освобождении", - заявил адвокат Брейвика Ойстейн Сторрвик.

Реакция на эту новость была мгновенной и негативной. "Он никогда не выйдет на свободу. Никогда!"- написал в Твиттере мэр Осло Раймонд Йохансен.

Брейвик также начнет новый судебный процесс по поводу условий его содержания в тюрьме.

В 2015 году он пытался подать в суд на норвежскую государство, утверждая, что суровые условия тюрьмы нарушают его права человека.

Он выиграл первый раунд в 2016 году, но проиграл по апелляции. Верховный суд Норвегии не рассматривал его дело, так же как и Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Норвегия имеет один из самых либеральных режимов в Европе с точки зрения преступлений и наказаний, причем большинство заключенных выходят на свободу после отбытия двух третей своих приговоров.

Однако преступники могут быть содержаться в тюрьмах на неопределенный срок, если они по-прежнему представляют угрозу для общества.

"Я вполне уверен, что норвежская судебная система сработает правильно", - заявил Вегард Веннесланд, который выжил после теракта.