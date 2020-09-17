У Європарламенті пропонують ввести санкції проти фігурантів розслідувань Навального 

Депутати Європейського парламенту пропонують заморозити європейські рахунки фігурантів розслідувань Алексєя Навального.

Про це йдеться в проєкті резолюції парламенту щодо відносин з Росією, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Голосування за документ відбудеться на сесії Європарламенту 17 вересня.

Парламентарі наполягають на тому, щоб країни Європейського Союзу якомога швидше розширили чинні санкції щодо Росії.

Євродепутати також мають намір ініціювати міжнародне розслідування отруєння Навального, залучивши до нього Євросоюз, ООН, Раду Європи та Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

У проєкті резолюції пропонується вимагати від Росії скасувати і доопрацювати ряд законів, в тому числі недавні поправки до Конституції, в яких йдеться про пріоритет російського права над міжнародним.

Як повідомлялося, Європарламент також готує резолюцію, у якій наголошує на невизнанні результатів президенських виборів у Білорусі та пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу.

Читайте також: Російський опозиціонер Навальний у комі. Розповідаємо про його найгучніші розслідування та їхніх героїв