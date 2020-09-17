В Европарламенте предлагают ввести санкции против фигурантов расследований Навального

Депутаты Европейского парламента предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований Алексея Навального.

Об этом говорится в проекте резолюции парламента об отношениях с Россией, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Голосование за документ состоится на сессии Европарламента 17 сентября.

Парламентарии настаивают на том, чтобы страны Европейского Союза как можно скорее расширили действующие санкции в отношении России.

Евродепутаты также намерены инициировать международное расследование отравления Навального, привлекая к нему Евросоюз, ООН, Совет Европы и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В проекте резолюции предлагается требовать от России отменить и доработать ряд законов, в том числе недавние поправки в Конституцию, в которых говорится о приоритете российского права над международным.

Как сообщалось, Европарламент также готовит резолюцию, в которой заявляет о непризнании результатов президенских выборов в Беларуси и предлагает признать Координационный совет оппозиции представительным органом белорусского народа.

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