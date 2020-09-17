Брехлива пропаганда: Литва відповіла на російські звинувачення у впливі на протести в Білорусі

Міністерство закордонних справ Литви заявило, що твердження глави Служби зовнішньої розвідки РФ про вплив американців і литовців на протести в Білорусі не мають жодних підстав і є брехливою пропагандою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Такі історії, створювані Росією, ми чуємо вже протягом шести років - з часів Майдану в Києві. Ми сумніваємося, що самі автори цих тверджень вірять в них", - заявило МЗС Литви.

Литовське зовнішньополітичне відомство підкреслило, що саме Росія активно втручається у внутрішні справи сусідньої країни.

"Поки світ бачив тільки "зелених чоловічків" і "незалежних" журналістів, відправлених працювати на білоруське телебачення замість тих, хто відмовився працювати на режим", - стверджує МЗС.

Раніше директор Служби зовнішньої розвідки Сергєй Наришкін заявив про те, що нібито США через НУО готували активістів у Литві, Польщі, Україні.

"У подіях в Білорусі чітко простежується західний слід. Протестні акції з самого початку носять добре організований характер і координуються з-за кордону", - йдеться в прес-релізі Служби зовнішньої розвідки Росії.

"Зазначається, що Захід почав підготовку протестів задовго до виборів. За інформацією СЗР, США в 2019-му-початку 2020 року по лінії різних НУО направили на організацію антиурядових виступів близько 20 мільйонів доларів", – стверджує Наришкін.