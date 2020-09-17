Лживая пропаганда: Литва ответила на российские обвинения во влиянии на протесты в Беларуси
Министерство иностранных дел Литвы заявило, что утверждения главы Службы внешней разведки РФ о влиянии американцев и литовцев на протесты в Беларуси не имеют никаких оснований и является лживой пропагандой.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
"Такие истории, создаваемые Россией, мы слышим уже в течение шести лет - со времен Майдана в Киеве. Мы сомневаемся, что сами авторы этих утверждений верят в них", - заявил МИД Литвы.
Литовское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что именно Россия активно вмешивается во внутренние дела соседней страны.
"Пока мир видел только "зеленых человечков" и "независимых" журналистов, отправленных работать на белорусское телевидение вместо тех, кто отказался работать на режим", - утверждает МИД.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о том, что якобы США через НПО готовили активистов в Литве, Польше, Украине.
"В событиях в Беларуси четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа", - говорится в пресс-релизе Службы внешней разведки России.
"Отмечается, что мероприятие начало подготовку протестов задолго до выборов. По информации СВР, США в 2019-м-начале 2020 года по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений около 20 миллионов долларов", – утверждает Нарышкин.