У Європарламенті вже кажуть про загрозу безвізу через проблеми з призначенням голови САП

У Європарламенті заявили про загрозу для безвізового режиму з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У той час як міжнародна спільнота зайнята Білоруссю, уряд України спішно проштовхує кандидатів, яким бракує досвіду і сумлінності до відбору керівника САП. Це так не минеться. Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро" - написала у Твіттері німецька євро депутатка, членкиня комітету з закордонних справ Віола фон Крамон.

While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance