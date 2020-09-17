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Рада затвердила комісію по відбору керівника САП попри загрозу відносинам з ЄС та кредиту МВФ

У Європарламенті вже кажуть про загрозу безвізу через проблеми з призначенням голови САП

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У Європарламенті вже кажуть про загрозу безвізу через проблеми з призначенням голови САП

Четвер, 17 вересня 2020, 11:44

У Європарламенті заявили про загрозу для безвізового режиму з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У той час як міжнародна спільнота зайнята Білоруссю, уряд України спішно проштовхує кандидатів, яким бракує досвіду і сумлінності до відбору керівника САП. Це так не минеться. Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро" - написала у Твіттері німецька євро депутатка, членкиня комітету з закордонних справ Віола фон Крамон.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба впевнений, що нині не існує ніяких загроз безвізового режиму України з ЄС.

Раніше у Європейському парламенті попередили Україну про фінансові ризики, які можуть виникнути через проблеми з відбором керівника САП.

На засіданні 17 вересня Верховна рада вже ж призначила представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу. 

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