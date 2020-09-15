Кулеба не бачить загроз для безвізу України з ЄС

Глава МЗС Дмитро Кулеба впевнений, що нині не існує ніяких загроз безвізового режиму України з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава МЗС України сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок.

"По-перше, я не бачу ніяких ознак того, що Україна може повернутися, як ви сказали, в триєдине братство, сестринство. Це як раз спільне зусилля для всіх нас, щоб Україна продовжувала рух в ЄС, в НАТО. Це абсолютно категорично...

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По-друге, я хочу дуже чітко заявити: немає жодних загроз безвізу з ЄС ", - сказав Дмитро Кулеба.

Окремо він підкреслив, що не чує від міжнародних партнерів України претензій щодо руйнування антикорупційної інфраструктури.

"Я в силу роботи багато спілкуюся з нашими партнерами, я не чую якихось предметних претензій до того, що ми зруйнували цю саму антикорупційну інфраструктуру…", - наголосив міністр.

Він запевнив, що з партнерами відбувається "нормальний діалог".

"Безумовно, ми говоримо з нашими партнерами, розмовляємо з усіх питань, і не лише щодо боротьби з корупцією, а й щодо реформ загалом, але якогось жовтого, не кажучи вже про червоне світло, яке нам виставляють, говорити не доводиться. Є нормальний діалог", - додав міністр.

Нагадаємо, посли країн "сімки" 3 вересня опублікували заяву, в якій нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів, зокрема, САП.

Крім того, ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

3 вересня Верховна рада не змогла призначити представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - забракло голосів.