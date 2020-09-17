Рада затвердила комісію по відбору керівника САП попри загрозу відносинам з ЄС та кредиту МВФ

Верховна рада затвердила представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За проголосували 239 депутатів.

До складу комісії, яка проведе конкурс на зайняття адміністративних посад в САП, повинні увійти 11 осіб, сім з яких призначає Рада, чотирьох - рада прокурорів.

Раніше у Європейському парламенті попередили Україну про фінансові ризики, які можуть виникнути через проблеми з відбором керівника САП, а також про ризики для безвізу з ЄС.

3 вересня парламент не зміг призначити своїх представників цієї до комісії, яка обиратиме очільника САП.

Раніше ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.