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Європарламент пригрозил Польше из-за проблем с правами ЛГБТ и независимостью судей

Четверг, 17 сентября 2020, 15:30

Европарламент своей резолюцией выразил обеспокоенность из-за ситуации с правами ЛГБТ, независимостью судей в Польше и фундаментальными правами в целом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюцию одобрили 17 сентября 513 голосами "за". 148 парламентариев проголосовали против, 33 воздержались.

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Европарламентарии выражают обеспокоенность изменениями относительно Конституционного суда, которые осуществлялись с 2015 года, частым применением ускоренных законодательных процедур, организацией выборов в условиях чрезвычайной ситуации.

Вспоминают также изменения в судебной системе, которые повлияли на независимость судей, ситуацию со свободой слова и собраний, де-факто криминализацию сексуального образования, попытки запретить аборты и экстренную контрацепцию, нетолерантное отношение, язык ненависти и дискриминацию в отношении уязвимых групп, намерение Польши выйти из Стамбульской конвенции.

Парламентарии указывают на случаи, когда местные органы власти объявляли свою территорию "зоной, свободной от ЛГБТ", упоминают массовые задержания ЛГБТ-активистов 7 августа 2020 года, а также позицию польской церкви о необходимости "лечения" людей с нетрадиционной ориентацией.

"Неуважение к независимости судебной системы и правам ЛГБТ дают достаточно доказательств нарушения ценностей ЕС", - отмечают в тексте.

Депутаты отмечают, что ситуация серьезно ухудшилась с тех пор как Еврокомиссия начала процедуру по ст. 7 Договора в 2017 году, и призывают Совет ЕС и Еврокомиссию "воздержаться от узкой интерпретации принципа верховенства права и в полной мере использовать потенциал процедуры, предусмотренной ст. 7 Договора о ЕС". Парламентарии напоминают, что последние слушания по этому поводу проводились в декабре 2018 года.

Применение процедуры по ст. 7 Договора означает введение санкций. Предыдущие попытки такого шага не имели успеха.

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