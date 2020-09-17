Австрія посилює карантин: у гості - не більш як вдесятьох

Австрія з наступного тижня обмежує зустрічі у приміщеннях до 10 осіб та посилює вимоги до ресторанів у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, обмеження анонсував сьогодні канцлер Себастьян Курц.

"Це болючі обмеження, але вони необхідні для того, щоб, сподіваюся, уникнути другого жорсткого карантину" - зазначив канцлер.

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З 21 вересня в країні буде заборонено збиратися у закритих приміщеннях компаніями більш ніж 10 осіб.

Ресторани й бари повинні будуть обслуговувати клієнтів лише за столиками, а "масковий режим" поширюється також на ринки.

Декілька днів тому Себастьян Курц попередив про початок "другої хвилі" епідемії. Приріст нових заражень в країні наблизився до найгірших показників "першої хвилі" епідемії - понад 700, а 12 вересня зареєстрували понад 800 випадків. Населення Австрії - близько 9 мільйонів осіб.

Напередодні, 16 вересня, Німеччина оголосила попередження про поїздки до Відня. На столицю Австрії припадає найбільше випадків заражень в країні.

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